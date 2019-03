VIDEO. Le RC Lens se relance en battant Auxerre 2-0

L'un des magnifiques tifos des Red Tigers pour leurs 25 ans ❤️💛 ! #25ansDesRedTigers #RCLAJA #rclens pic.twitter.com/8p4NYZSk2J — Racing club de Lens (@RCLens) 9 mars 2019

A 1 point de Lorient, 3ème. Leest désormais 4ème du classement de Ligue 2. Une bonne opération permise par la victoire acquise ce samedi face à Auxerre et aux défaites de Brest et Lorient.Cette victoire à domicile est logique tant la domination lensoise a été claire. Premier but marqué sur pénalty à la 38ème minute par Gomis (12ème but de la saison). 1-0 à la mi-temps. Le score aurait pu être plus lourd siuste avant la mi-temps, après un contre à 3 contre 2, avait poussé le ballon dans le but auxerrois vide.Le 2ème but lensois est signé Kyei à la 78ème minute. Un ciseau retourné en pleine surface de réparation. Spectaculaire."On devait se racheter de notre contre-performance au Paris FC (défaite 2-0). On vfait vraiment fait un bon match. Ça fait du bien", a expliqué après le match Walid Mesloub.Il reste dix matchs aupour tenter d'accrocher le wagon Ligue 1.