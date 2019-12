VIDEO. Regardez un conte de Noël tourné à Roubaix en 1969 par l'ORTF

De quand date ce conte de Noël ?

Conte de Noël : "Mille étoiles (1969)

De quoi parle-t-il ?

Qu'y voit-on ?

Il a été diffusé le 27 décembre 1969 sur Télé-Lille.Ce conte de Noël, conçue par Francine Guillaumes avec les Rossignolets de Roubaix se déroule dans l'église gothique Saint-Martin de Roubaix. La manécanterie des Rossignolets, répète un chant de Noël. La répétition est interrompue inopinément par les facéties de Patrice, un petit chanteur exclu du groupe à cause de son espièglerie. Quelques-uns de ses camarades le retrouvent dans la nature où il leur raconte qu'un arbre lui a parlé... Les enfants seront-ils impressionnés par les conseils de l'arbre ? Patrice va-t-il se laisser convaincre ? L'arbre leur a fixé rendez-vous dans le bois à la veillée de Noël... Tout le monde s'y retrouve pour l'apothéose finale: "Mille étoiles, mille cloches du ciel nous annoncent et nous chantent Noël".Une autre époque. Ce conte dit aussi beaucoup sur la façon dont on parlait de Noël à la télé il y a 50 ans. L'aspect religieux de cette fête est mis en valeur. Les Rossignolets de Roubaix interprètent deux chants de Noël : "Dans une étable obscure" et "Douce Nuit".