VIDEO. Regardez en avant-première les 2 premiers épisodes de “Coincoin et les Z’inhumains” (“ P’tit Quinquin”, saison 2)

Noir ch'est noir / Les z'inhumains : le synopsis 1. Le p’tit Quinquin, devenu Coincoin, a grandi. Son amoureuse Ève l’a abandonné pour une fille, Corinne. Avec son copain l’Gros, il fait toujours les quatre-cent coups dans la région où des habitants déguisés vont et viennent aux défilés d’un carnaval proche. C’est alors qu’il découvre dans un pré la présence d’un curieux magma, qu’on dirait tombé du ciel. L’inénarrable commandant Van der Weyden, secondé par son fidèle Carpentier, mène l’enquête, tandis que de nouvelles manifestations "inhumaines" surviennent. 2. Confrontés à l’irrationnel, Van der Weyden et Carpentier tentent de comprendre. Sont-ils en présence de signes extraterrestres ? Il semblerait en effet que l’invasion ait commencé… Alors que Coincoin cherche à oublier Ève dans les bras de la jolie Jenny, les habitants de la région, étrangement fécondés, se dédoublent en des clones aussi impassibles qu’inquiétants.

, le retour. 4 ans près, les héros du réalisateur nordistereviennent pour une 2ème saison. Quatre nouveaux épisodes, "encore plus fous", nous promet Arte. "La poésie de P’tit Quinquin, liée à l’enfance, a disparu, explique Bruno Dumont à La Voix du Nord . Les enfants sont devenus ados. J’avais donc la volonté d’être plus drôle, de dérégler davantage cette façon de traverser notre époque."La chaîne franco-allemande diffuse le 1er épisode sur internet avant même la diffusion télé prévue ce jeudi à 20h55. Cette fois, l'histoire tourne autour d'une mystérieuse flaque noire, "", qui envahit le paysage de la Côte d'Opale (la série a été une nouvelle fois tournée du côté d') : « C’est quand même pas d’la bouse de vache… Comment qu’elle aurait fait pour chier tout ça ? »Les gendarmes Roger Van der Weyden et Rudy Carpentier sont là... L'humour foutraque, la fantaisie et l'oeil de Bruno Dumont sur les paysages de bord de mer aussi...