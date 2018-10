VIDEO. Revivez la Fête des louches à Comines

Revivez la Fête des Louches à Comines

On pourrait croire de prime abord à une fête très bon enfant... Et pourtant... Attention aux louches ! A, on peut en recevoir de partout. Mieux vaut même avoir un casque sur la tête. ", reconnait Alain Detournay, le maire de la commune. C'est pour ça qu'on a un poste de secours."Laqui remonterait au XVe siècle et dont l'origine s'est un peu perdue. L'histoire d'un seigneur resté enfermé dans un château et qui lançait des louches pour prévenir la population. Le seigneur fut libéré et ses fidèles sujets récompensés par la fête des louches.Une tradition qui continue à réunir du monde chaque année en octobre et qui concerne les deux entités de Comines : France et Belgique.Le clou du spectacle reste toujours le lancer de grosses louches en bois. Sous le balcon de l'hôtel de ville, les habitants se "battent" pour tenter d'attraper une louche.conseille Philippe Delevoye, Grand Maître de la Confrérie de la franche louche.Merci pour le conseil mais la mise en pratique sous une pluie d'ustensiles est compliqué. Près de 4000 unités et au moins autant de paires de bras pour les récupérer : une belle foire d'empoigne.