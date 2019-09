VIDEO. Revivez le meeting aérien de Bénifontaine avec la Patrouille de France

Revivez le meeting aérien de Bénifontaine avec la Patrouille de France

Ils n'ont eu d'yeux que pour eux. Les Alpha Jet de la Patrouille de France propulsés à plus de 600 kilomètres heure. Un numéro de danse aérienne qui fait toujours autant rêver et qui a de nouveau été le clou du spectacle au meeting aérien de Bénifontaine.« Ça fait des loopings et ça fait des grands cœurs », s'émerveille une petite fille. "C'est une merveille, c'est magnifique, c'est des champions du monde", confirme un photographe amateur.Pour exécuter ces figures aussi élégantes que techniques, 6 mois d'entraînement sont nécessaires, à raison de 2 vols par jour. Un challenge pas donné à tous les pilotes. "Tous les pilotes de la Patrouille de France sont pilotes de chasse, explique le Lieutenant Colonel Renaud Quirin. Ils ont d'abord eté en escadron de combat. Et puis un jour, ils ont voulu rentrer dans cette unité pour aller à la rencontre du public, être ambassadeurs de l'Armée de l'Air. "Les 8 avions ont ensuite rejoint l'aéroport de Lesquin. Plus de 40 000 visiteurs ont pu admirer ces stars du meeting aérien.