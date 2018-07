VIDEO. Revoir le but incroyable de Varane face à l'Uruguay

A la MT, la France mène 1-0 face à l'Uruguay grâce à Raphaël Varane !



BUT FRANCAIS

VARANE DE LA TÊTE



Sur un coup franc de Griezmann, Varane surgit bien et touche suffisamment le ballon de la tête pour le dévier dans les filets de Muslera, 1-0 pour les Bleus !!

Encore un héros nordiste ! Aprèsface à l'Argentine, voici! A la 39ème minute, d'une magnifique tête sur un coup-franc de Griezmann, le Lillois formé à Lens a libéré l'équipe de France face à l'Uruguay. Premier but du quart de finale de laLe défenseur du Real Madrid a ensuite crié sa joie en traversant le terrain, poursuivi par ses coéquipiers.C'est la troisième fois quemarque en équipe de France. Les deux précédents ont aussi été marqués de la tête : face à la Suède le 18 novembre 2014 et face au Brésil le 26 mars 2015. Le vice-capitaine a choisi le bon moment pour cette 3ème réalisation !Une belle revanche pour le Nordiste qui avait été l'un des responsables désignés de la défaite française face à l'Allemagne lors de la Coupe du monde 2014 en quart de finale. Il avait été dominé par Hummels sur le but allemand.