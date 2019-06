VIDEO. Roubaix : un cycliste de 84 ans bat le record belge de l'heure

Roubaix : un cycliste de 84 ans bat le record du monde belge de l'heure

Il pète la forme ! Achille Margo, 84 ans, a battu ce mardi matin le record de Belgique de l'heure sur piste, dans sa catégorie vétéran +80 ans. Il a parcouru 31,186 km... Soit plus de 4km de plus que le précédent record (non homologué) qu'il avait réalisé l'an dernier . A titre de comparaison, le record mondial de l'heure est de 55,089 km. Il est détenu depuis avril par le Belge Victor Campenaerts Cettte tentative a été organisée au Stab, le vélodrome de Roubaix. 80 supporters ont fait le déplacement depuis la Belgique pour l’encourager. Achille Margo est originaire de Lauwe (près de Menin en Belgique). "Je suis très satisfait de ma performance aujourd'hui. Les records sont toujours là pour être battus, alors je suis impatient de voir qui veut me défier", a-t-il déclaré à KW Dans six ans, le cycliste veut réussir à battre le record des plus de 90 ans.