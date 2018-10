VIDEO. Sains-lès-Fressin : 40 voitures de collection sorties d'un hangar et vendues aux enchères

Sains-lès-Fressin : 40 voitures de collection sorties d'un hangar et vendues aux enchères

Me Jauffray Burgeat, Huissier de justice - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Didier Pithon et Sergio Rosenstrauch. Montage de Sophie Naumovitz.

Passée la porte de la grange, la surprise est de taille. De laen passant par la, 39 voitures au total, toutes recouvertes de rouille et de poussière, des épaves à première vue...De gros travaux en perspectives pour ces vieilles mécaniques dont certaines n'ontdemain elles seront vendues aux enchères en l'état, un challenge pour ces amateur de vieilles voitures.s'amuse un acheteur potentiel "On peut s'engager, mais il faut y aller prudemment""Aujourd'hui, les ventes aux enchères sur des véhicules comme ça, on a vraiment des surprises" confie MJauffray Burgeat, huissier de justice. "On a des amateurs, des passionnés, des gens qui se disent : 'Ce véhicule-là je ne lai pas dans ma collection !'"Issues d'une collection privée, les vieilles mécaniques vont être vendues aux enchères,mais les voitures pourraient s'arracher pour certaines à plusieurs milliers d'euros (5000 ? 10000 ?). 5000 personnes, notamment des Belges et des Allemands, sont attendues dans le village de Sains-lès-Fressin ce samedi.