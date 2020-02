VIDEO. Saint-Valentin : une demande en mariage très romantique et musicale dans le métro de Bruxelles fait le buzz

Une demande en mariage magique dans le métro bruxellois

C'est la Saint-Valentin. Julie, une jeune Bruxelloise monte dans le métro. Elle est accompagnée de deux amies. "Mesdames et messieurs, je vais jouer un petit morceau et vive la musique", s'écrie au bout de la rame un guitariste.Jusque-là, rien d'anormal. Mais au fil des secondes, des "passagers" sortent à leur tour des instruments de musique : violon, flûte... Le morceau (James Arthur "Say you won't let go !") prend de l'ampleur et commence à titiller les oreilles de Julie. "C’est notre chanson à Jérémy et moi", glisse alors la jeune femme à ses amies. Elle se met à filmer avec son smartphone pour immortaliser cet instant qu'elle trouve improbable.Elle ne se doute pas que, quelques instants plus tard, son compagnon, Jérémy, va arriver et poser un genou à terre : "Est-ce que tu veux m’épouser ?". Julie répond “oui” sous les applaudissements des autres voyageurs.Cette demande en mariage très romantique a en fait été organisée avec la complicité d'une agence spécialisée dans la musique pour mariages. La vidéo, publiée dès vendredi dernier, a été relayée par de très nombreux médias en Belgqiue et a été vue des dizaines de milliers de fois."J'étais vraiment comme dans un rêve, je ne verrai plus le métro de la même façon désormais ! Un énorme merci à tous et merci à mon chéri Jeremy pour cette folle et magnifique idée", a écrit Julie sur Facebook.