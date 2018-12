VIDEO. Sainte Barbe : c'est quoi, c'était quoi pour les mineurs ?

Sainte Barbe : c'est quoi, c'était quoi pour les mineurs ?

Martyre du IIIème siècle

Simons explique la légende de Sainte Barbe

Sainte Barbe aujourd'hui Sainte Barbe est encore aujourd'hui la sainte patronne des pompiers, des artilleurs, des sapeurs, des canonniers, des artificiers, des ingénieurs de combat, des métallurgistes, des démineurs et autres corporations liées au feu ou au travail souterrain. Elle veille également sur les pétroliers militaires et l’École polytechnique.

« Chers amis… Bonne et heureuse fête de Sainte-Barbe. Nous pensons bien à vous..." Quelques mots au dos d'une carte envoyés à un mineur de fond à l'occasion de laUn petit trésor conservé auqui dit beaucoup de la vie de la mine et de ses traditions des années 20 aux années 80.était la patronne des mineurs. Face à la menace du grisou et des explosifs, dès le 18e siècle, les gueules noires se sont placées sous la protection de Barbara. Cette saint du IIIe siècle vivait en Asie Mineure, à Nicomédie, aujourd’hui la ville d’Izmit, dans l’actuelle Turquie.Un jour, son père décida de la marier à un homme de son choix ; elle refusa et décida de se consacrer au Christ. Pour la punir, son père l’enferma dans une tour. Elle fut torturée, brûlée pour la forcer à renier sa foi. Elle est finalement décapitée le 4 décembre ! Son père se porte volontaire pour mettre fin à la vie de la jeune Barbe. Son geste accompli, il est aussitôt frappé par la foudre et retombe en un petit tas de cendres. D'où le rapport entre Sainte Barbe et la foudre, le feu...et est invoquée pour prévenir les accidents liés à l’explosion de la poudre à canon.A partir de 1946, le 4 décembre devient un jour chômé et payé. Banquet, bal, remise de médailles, procession et messe. C'est un jour de fête. Ce jour-là, les mineurs recevaient aussi des cadeaux.Aujourd'hui, si on n'envoie plus de cartes postales, beaucoup d'anciens mineurs ou leurs familles s'enverront un mail ou se téléphoneront ce mardi.