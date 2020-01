VIDEO. “Si c'est ça l'enfer, j'irai à l'église tous les jours” : revivez l'Enduro du Touquet 1980

De quand date ce reportage ?

L'Enduro du Touquet 1980

De quoi parle-t-il ?



Qu'y voit-on ?

La vidéo ci-dessous mixe deux reportages diffusés les 24 et 25 février 1980 par TF1 (Sports première) et FR3 Nord Pas-de-Calais (JT). Le commentaire d'époque a été conservé.De l'Enduro des sables 1980. Il y a pile 40 ans. Il est question de la victoire du Français Serge Bacou, pilote Yamaha, devant l'Américain Lackey et le champion de France d'enduro Joël Queirel.1150 pilotes avaient participé à cette édition, qui se déroulait alors en deux manches.Des images nostalgiques de l'Enduro qui en est encore à ses débuts (6ème édition). Départ en une seule vague, passage dans les dunes, fatigue extrême des pilotes et vieilles mécaniques... Tout a le charme d'antan. On redécouvre des pilotes mythiques comme Serge Bacou ou le Nordiste Rudy Potisek.Ce dernier est d'ailleurs émouvant dans son interview d'après-course : "Si c'est ça l'enfer, j'irai à l'église tous les jours...". Des mots restés dans la légende de l'Enduropale...