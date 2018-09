VIDEO. Sikora et le RC Lens, c'est fini !

Le coup a été rude pour Eric Sikora. Malgré une fin de saison correcte, la direction du RC Lens lui a préféré Philippe Montanier en juin dernier. Le joueur emblématique des Sang et or ne sera pas celui qui fera remonter son club en Ligue 1.



Depuis ce choix, on avait un peu perdu de vue Eric Sikora. Ce vendredi, sur Bein sports, l'ancien coach lensois est apparu en forme, souriant. 1980-2018, il a décidé de tourner la page : « L’histoire avec le Racing est terminée, a-t-il expliqué. Cela fait partie du football, maintenant il faut rebondir et regarder vers l’avenir. Il faut regarder ce qui se passe, regarder ce qui va arriver, bien étudier et on verra ce qu’il adviendra. Forcément quand vous passez vos diplômes, que vous entraînez en Ligue 2 dans votre club formateur, dans un super stade, vous avez toujours envie d’entraîner. Et ce n’est pas ce qui est arrivé la saison dernière qui va me faire dévier vers autre chose. »

#MultiLigue2

Que devient Sikora depuis son départ de Lens ?#beINLigue2 pic.twitter.com/TFDuFRwEK4 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 28 septembre 2018



Après son éviction, le RC Lens avait laissé entendre qu'il discuterait avec Eric Sikora d'un éventuel nouveau poste au sein du club. Il n'en sera finalement rien. Le champion de France 1998, qui a disputé 590 matches en Sang et Or et a été entraîneur de plusieurs équipes va essayer d'aller voir ailleurs pour la première fois. Un club va-t-il lui faire confiance ? En réapparaissant ainsi sur la scène médiatique, il envoie en tout cas un signal aux dirigeants français...