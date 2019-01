VIDÉO. Les soldes ont démarré en Belgique, et ça ne plaît pas aux commerçants frontaliers

"Évasion commerciale"

Les soldes ont démarré en Belgique, et ça ne plaît pas aux commerçants frontaliers

Laura, Vendeuse en prêt-à-porter ; Anne-Catherine Tournon, Directrice du Centre Commercial de Valenciennes - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Didier Pithon et Bertrand Théry. Montage de Vincent Dusausoy.

Vers des soldes harmonisées ?

Premier jour de soldes en Belgique, et les clients français se pressent déjà dans les rues de Mons. Un apport pas négligeable, puisque cette clientèle frontalière représente 20% de chiffre d'affaire en plus, pour certains commerces. "C'est bien pour nous !" se réjouit Laura, vendeuse en prêt-à-porter. "C'est moins bien, en revanche, pour les commerçants français qui voient là une concurrence déloyale. Comme la directrice du Centre commercial de Valenciennes, pour qui "on a une évasion commerciale de nos clients, environ".Sans parler des clients belges qui ne viennent pas (alors qu'ils représentent un dixième du chiffre d'affaire à l'année) ou bien le fait que quand "cet argent-là il ne l'a plus pour le dépenser chez les commerçants locaux."Un argument pas tout à fait vrai, pour ces acheteuses françaises : "On commence ici, on finira la semaine prochaine en France, bien sûr !"En attendant, les commerçants frontaliers sont de plus en plus nombreux à rà l'échelle européenne.