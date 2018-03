VIDEO. Stromae est remonté sur scène

Orelsan et Stromae - La pluie

Stromae + Orelsan

Grosse surprise pour le public bruxellois ce vendredi soir., le chanteur belge le plus populaire de ces dernières années, est monté sur la scène de Forest National. Il n'était plus apparu en concert depuis octobre 2015.S'il a fait une exception à sa semi-retraite, c'est par amitié pour. Stromae a co-produit deux titres de son nouvel album et chanté sur le titre "La pluie" : "Il fait quand même beau, il fait beau..."



Stromae se consacre depuis 3 ans à la production d'autres artistes comme Vitaa, BigFlo et Oli et Orelsan et développe sa marque Mosaert, avec sa compagne Coralie Barbier. Il a également dû soigner une maladie provoquée par un traitement anti-paludisme. Mais il amorce doucement son retour : "Stromae, ce n’est pas fini. La réalité, c’est que moi, je voulais une vraie pause", disait-il ce week-end dans Paris Match Belgique.

Stromae annonce d'ailleurs qu'il a composé et même chanter un nouveau titre pour un défilé de sa marque prévu début avril. «Il y a des morceaux qui me reviennent, je compose ».