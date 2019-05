VIDEO. Sans surprise, le LOSC battu par Lyon en finale de la Coupe de France féminine

Coupe de France féminine : L'Olympique Lyonnais retrouve son trophée

De la déception, même si nous avons réalisé un beau parcours

Merci aux supporters pour leur soutien lors de cette saison 🔴⚪️#OLLOSC pic.twitter.com/9vHZgh6LN5 — Ouleye Sarr (@0uleyeSarr) 8 mai 2019

Il n'y a pas eu de surprise mercredi à Châteauroux: les footballeuses de Lyon, déjà sacrées en championnat, se sont imposées 3-1 face au LOSC, relégué et dont c'était la première finale, pour remporter la Coupe de France.Avec cette victoire, les joueuses rhodaniennes confirment leur domination sans partage sur la Coupe de France (sept victoires sur les huit dernières éditions) et restent en lice pour un triplé Championnat-Coupe-Ligue des Champions. Elles disputeront la finale de la C1 contre Barcelone le 18 mai à Budapest.Les Lilloises ont bien résisté et ont réussi à tenir le 0-0 jusqu'à la mi-temps. Lyon a ensuite marqué très rapidement deux buts coup sur coup : Henry (52e), Van de Sanden (53e). Le LOSC a réduit la marque par Sarr (68e) avant que Renard (83e s.p.) ne marque le dernier but lyonnais. 3-1, score final.