VIDÉO. Tabac : les achats frontaliers sont désormais limités à une cartouche par personne

Restriction de la vente de tabac en Belgique. Une nouvelle loi en vigueur depuis le 31 juillet. • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

Côté français, la déception

Désormais, plus question de ramener 4 cartouches de Belgique pour les frontaliers.Jusqu'alors limité à 4 cartouches par personne, le tabac en provenance de l'étranger est désormais limité à une seule cartouche par personne , ou 250 grammes pour le tabac à rouler. En cas de non-respect, vous risquez une amende de 750 euros et la confiscation des marchandises.Mais pour certains clients d'un tabac belge à la frontière avec la France, cela ne changera pas grand chose : "Je n'habite pas loin, l'aller-retour ne me dérange pas. On est limité, mais je peux venir tous les jours en chercher", explique une acheteuse.Dans un tabac de Menin (Belgique), les Français représentant 90 % de la clientèle. Camille, la buraliste, n'est d'ailleurs pas inquiète de cette nouvelle règlementation. "La plupart des gens ne prennent pas beaucoup de tabac, ils viennent de villes proches."Pour preuve, elle estime le panier moyen de ses clients à une cinquantaine d'euros, soit le prix d'une cartouche et donc cette nouvelle limite autorisée.Les inquiets sont plutôt du côté français. Les buralistes attendaient des mesures plus fortes pour lutter contre les 500 bureaux de tabac qui ferment chaque année en France."Ça ne changera pas grand-chose de réduire à une cartouche. C'est trop près pour que cela change quoi que ce soit", estime Christophe Carpentin, représentant lillois de la fédération des buralistes du Nord