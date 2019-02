VIDEO. Le Touquet : il y a 10 ans, Timoteï Potisek remportait son 2ème Enduropale

Enduropale du Touquet 2009 : victoire de Timoteï Potisek

"Timoteï, on pense très fort à lui quand l'Enduro approche. Je me souviens très bien de sa victoire en 2009. C'était un grand moment"., évoque avec émotion et fierté la mémoire de son petit frèreLe pilote dunkerquois avait alors 25 ans. Après une première victoire à l'en 2006, il échoue deux années de suite à cause de chutes ou circonstances de course. Il revient en 2009 pour un duel avec l'ancien,, 35 ans, septuple vainqueur. Mais ce dernier devra abandonner pour casse mécanique.l'emporte devant Yves Deudon avec plus de 5 minutes. "Je pleurais sous mon casque, ça ne m'est jamais arrivé...", raconte-t-il, ému, sur la ligne d'arrivée.raconte Sergeï Potisek. Dans les dernières minutes, il avait tellement d'avance qu'il a fait le show. C'était naturel, c'était pas calculé. C'était un grand moment. Un moment de bonheur qui en disait long sur ses possibilités pour les années à venir. Il était un ton au-dessus.".Sergeï Potisek aime penser que son frère aurait pu être encore là à jouer la gagne à l'Enduropale du Touquet, 10 ans après : "Il serait en bagarre pour la victoire."Mais tout s'est arrêté 8 mois plus tard. Une mauvaise chute à l'entraînement à. Timoteï meurt le 10 novembre 2009. "On est restés sur une victoire, confie Sergeï Potisek. On ne choisit pas de naître, pas de mourir. Le plus beau c'est d'accepter la réalité, la transformer en énergie positive. Nous sommes passionnés, nous le resterons jusqu'à la mort."