VIDEO. Tour de France : voici ce qu'on a vu du Nord et de l'Aisne à la télé

Le Tour de France dans le Nord

Le Tour de France dans le Nord ce lundi 8 juillet

Le Tour de France dans l'Aisne

Le Tour de France dans l'Aisne ce lundi 8 juillet

Un petit tour et puis s'en va. Le Tour de France a passé plus de deux heures dans les Hauts-de-France . Entre 13h et 15h30, le peloton a traversé le Nord et l'Aisne en vant de la Belgique.L'occasion de voir passer les coureurs pour les habitants des villes et villages traversés (une bonne vingtaine). Et pour ceux qui étaient devant leur écran, un bon moyen de découvrir ou redécouvrir ce bout des Hauts-de-France, en pleine fête (il y avait du monde sur le bord des routes). France Télévisions met un soin particulier à filmer, vue d'en haut mais aussi d'en bas, la France traversée par le Tour. On a ainsi vu le Val Joly, le château de Solre, le Rotonde de Buire... Des monuments commentés par le spécialiste de l'histoire et du patrimoine Franck Ferrand.Quelques belle réalisations des agriculteurs aussi : "L'Avesnois, terre d'éleveurs", une inscription géante vue du ciel. On a même vu la famille de Marion Rousse, consultante nordiste de France télé, déployer une grande banderole "Merci Marion". Du coup, même si Alexandre Pasteur, le commentateur principal a parlé de l'A"veu"nois, on ne lui en veut pas. Et on vos propose de revivre ce passage 2019 du tour de France en vidéo.