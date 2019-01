VIDEO. Van Beveren, favori du Dakar 2019 : “Etre ici un an après ma chute, c'est déjà une victoire !”

Le Dakar sur France Télévisions

Trois rendez-vous quotidiens sur les chaînes de France Télévisions seront consacrés à la 41e édition du Dakar du 7 au 17 janvier 2019. Pour sa dixième édition en Amérique du Sud, la course légendaire sillonnera cette année les sables du Pérou.

La course ► Tous les jours à partir de 19h55 en direct sur France 4 et france.tvsport

Présenté par Céline Rousseaux et Luc Alphand

Le Journal du Dakar ► Tous les soirs à partir de 20h45 en direct sur France 3 et france.tvsport

Présenté par Céline Rousseaux et Luc Alphand

Le Bivouac ► En 3e partie de soirée du 7 au 16 janvier sur France 2