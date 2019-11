PHOTOS. VIDEO. En vigilance orange, le Pas-de-Calais touché par des inondations

© VIGICRUES

jardin inondé à Pont-de-Briques / © A Roux

évacuations à Pont-de-Briques / © A. Roux

inondations dans le Boulonnais

La zone industrielle de la Liane à Saint-Léonard sous les eaux - N. Haberer

voiture sous l'eau à Pont-de-Briques / © A. Roux

Le Pas-de-Calais a été placé en vigilance orange inondations par Météo France. Concrètement, c'est la Liane, dans le Boulonnais et le Desvrois qui pose le plus de problèmes. De nombreuses inondations ont été constatées ces dernières heures. "On a relevé 92 mm depuis le 1er Novembre soit presque la moyenne mensuelle de pluie de novembre en 4 jours", indique Agate Météo Les pompiers sont intervenus 109 fois dans ce secteur. Caves et routes inondées à Wimille, Hesdigneul-les-Boulogne, Desvres, Outreau...La Liane a dépassé cette nuit 4,16 mètres au niveau de Wirwignes, un niveau jamais vu depuis 2000. A Isques, elle atteignait 4,86 ce matin à 9 heures !"On a évacué les personnes fragiles qui souhaitaient partir", a annoncé le maire, Bertrand Dumaine. Plus en aval, à Saint-Léonard, le maire Jean-Loup Lesaffre se dit soulagé d'une "marée de faible coéfficient" qui doit permettre "d'évacuer les crues facilement".A Saint-Léonard, l'entreprise SBE qui répare les téléphones mobiles a été elle aussi évacuée. Pour Benoît Declerck, directeur de la concession Citroën dans la zone industrielle : "la journée est morte". "Ça fait 20 ans que je suis là et c'est la deuxième fois que je vois ça. C'est vrai qu'ils ont fait des travaux pour améliorer la situation. Mais cette fois-ci, les pluies ont été très fortes" constate-t-il. elon Radio 6 , la circulation est dangereuse, à Pont-de-Briques et sur la N42 entre Boulogne et St Omer au niveau de Colembert (la circulation ne s'y fait que sur une voie). Dans le bassin de plaisance de Boulogne-sur-Mer, plusieurs pontons sont détruits, un voilier est coincé entre les planches.L'épisode pluvieux est terminé selon les dernières prévisions de Météo France, mais la Liane devrait continuer à monter durant la matinée de ce mardi.