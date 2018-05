VIDEO. La voiture de touristes imprudents du Pas-de-Calais sauvée de justesse en Normandie

Sauvetage à Bernières-sur-Mer

La scène se passe à(Calvados), près de Caen. Des touristes venus duprofitent de la beauté de la Cote de Nacre. Mais les imprudents vont le faire d'un peu trop près, raconte, vidéo à l'appui, le journal Liberté Caen Après une petite balade en bateau gonflable, ils décident de descendre en voiture sur la plage pour récupérer l'embarcation... Mauvaise idée. La marée monte et la voiture se retrouve prise au piège par la mer.Il est 15h. Le conducteur court dans les rues voisines pour chercher de l'aide. Coup de chance, un habitant de ce village normand possède un tracteur... qui va réussir in-extremis à sauver la voiture."Ils ont de la chance, on a le plus gros tracteur du quartier…", conclut en riant ce "sauveur" normand.