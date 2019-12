VIDEO. VTT sur sable : le Boulonnais Samuel Leroux pour la première fois avec le maillot bleu-blanc-rouge

VTT : Samuel Leroux pour la première fois en bleu-blanc-rouge

Samuel Leroux Roubaix Lille Métropole J'ai reçu mes nouvelles lunettes pour mes prochaines compétitions de... VTT sable , merci à ma copine de m'avoir offert c'est lunettes pour mon anniversaire. Vivement le 1er décembre pour que je puisse les mettre pour la panne beach # EKOÏ

Dimanche 1décembre, 1300 cyclistes s'étaient réunis à la Panne, petite station balnéaire flammande, pour s'affronter sur la plage, sur un parcours en ligne droite long de huit kilomètres., le bruit et la pollution des moteurs en moins.Sur la ligne de départ, le tout récent champion de France de la discipline, Samuel Leroux, avait à coeur de montrer son nouveau maillot bleu-blanc-rouge. Le 18 novembre, il avait remporté à Berck l'open VTT Côte d'Opale, qui était aussiA 25 ans tout juste, le jeune Boulonnais du Natura4Ever-Roubaix-Lille Métropole, a finalement terminé, remportée par le Suisse Johan Jacobs : "C'est moyen quoi, j'aurais pu mieux faire peut-être, mais bon c'est la course. C'était une course tactique plutôt que physique. A Berck c'était un peu plus physique", a réagi Samuel Leroux.Avec ses coéquipiers, il enchaine les courses sur route l'été et celles sur sable l'hiver, ce qui constitue un bon complément à la préparation., quand de nombreux coureurs sur route souhaitaient pouvoir continuer à concourir l'hiver, et ont donc sorti leur VTT pour rouler sur le sable et les coquillages sans craindre l'eau et le sel.Samuel Leroux affrontera de nouveau le vent marin au Pays-Bas le weekend prochain, avant le championnat d'Europe qui aura lieu le 15 décembre pas très loin de chez lui, à Dunkerque.