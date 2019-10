VIDÉO. Xavier Bertrand annonce la gratuité des TER dans les Hauts-de-France en cas de pic de pollution

Dans les Hauts-de-France, "les trains régionaux seront gratuits" en cas de pic de pollution

Pics de pollution

C'est une bonne nouvelle pour les usagers de la SNCF dans la région. Les TER, qui dépendent de la région Hauts-de-France, seront désormais gratuits pendant les pics de pollution, a annoncé ce mardi 8 octobre le président de région Xavier Bertrand sur France 3 Nord Pas-de-Calais.En cas de pic de pollution, "les trains régionaux seront gratuits" a-t-il indiqué sur notre antenne, de sorte qu'"il n'y aura pas ce frein psychologique de se dire : 'Je prends la voiture parce que le train si je suis pas abonné ça va me coûter'."Dans le cas des personnes qui disposent d'un abonnement, le président de région suggère de "prolonger le nombre de jours en cas de pic de pollution".Xavier Bertrand se dit "en discussion avec la direction de la SNCF" et envisage de mettre en place dès cette mesure "dès les prochains pics de pollution." Il rappelle également qu'"à partir du premier janvier, on va généraliser les bus interurbains à 1 euro".La région a connu un certain nombre de pics de pollution depuis le début de l'année, dont le dernier remonte à la fin du mois d'août . Dans la Métropole européenne de Lille, où la circulation différenciée a été mise en place plusieurs fois, plusieurs associations réclament également la gratuité des transports en commun.Pour l'heure, seul un "Pass'Environnement", activé les jours de circulation différenciée, permet de voyager de façon illimitée pendant une journée sur tout le réseau Ilévia.