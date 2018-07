VIDEOS. De 1914 à 1986, douze fois où la France et la Belgique se sont affrontées

1914 : générations sacrifiées

L'équipe de football belge photographiée en janvier 1914 à Lille. / © Wikimedia Commons

1938 : un Mondial dans une Europe en crise

France-Belgique en 1938 : les 1/8 de finale du Mondial en France

1956 : les Belges ne lâchent rien

France-Belgique en 1956 : les éliminatoires de la Coupe du Monde 1958

1957 : le nul qui propulse la France

France-Belgique en 1957 : l'autre match pour les qualifications au Mondial 1958

1966 : la suprématie belge

France-Belgique en 1966 : les qualifications à Bruxelles pour l'Euro 1968

1967 : le nul à Nantes

France-Belgique en 1967 : les qualifications à Nantes pour l'Euro 1968

1974 : les Belges, favoris et vainqueurs

1975 : un nul et des coups

France-Belgique en 1975 : les qualifications à Paris pour l'Euro 1976

1981 : le but précoce

Belgique-France en 1981 : les qualifications à Bruxelles pour le Mondial 1982

1981 : la revanche belge

Belgique-France en 1981: les qualifications à Paris pour le Mondial 1982

1984 : la déculottée

Belgique-France en 1984 : match de poule de l'Euro 1984

1986 : la petite finale

France-Belgique en 1986 : la "petite finale" du Mondial 1986 au Mexique

Mardi à 20 heures, la France et la Belgique s'affronteront - dans le cadre d'une compétition internationale - pour la douzième fois de leur histoire.Et si l'on regarde leurs précédentes confrontations, depuis la Coupe du Monde de 1938 en France, il n'est pas si facile de les départager...Seul match amical de cette liste, le France-Belgique qui s'est tenu leà Lille est probablement le plus symbolique de tous.Le match est très serré et s'achève sur un. Quelques mois plus tard, la Première Guerre mondiale démarre. Au moins seize Bleus perdent la vie dans la Grande Guerre, parmi lesquels des joueurs de l'(Pierre Six), du(André François, Albert Jenicot, Emile Dusart) de l'(Charles Dujardin) ou du(Julien Denis)On ignore le nombre de Diables rouges qui ont péri dans la guerre 1914-18. Des ancêtres de l'équipe de Belgique actuelle, il ne reste que cette photo, prise en janvier 1914 à Lille.Le premier match à enjeu entre les deux voisins a lieu à Colombes, pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 1938 qui se tient en France.On y voit la une "équipe de France en culotte blanche" - selon les mots d'un présentateur à la voix d'antan -. La France sera finalement sortie en demies par l'Italie de Mussolini, qui remporte le titre en finale contre la Hongrie.De la musique au matériel vieillot en passant par la vue du sélectionneur français le mégot au bec, le reportage vaut le coup d'oeil.(3-1).C'est l'un des premiers matches officiels de la Coupe du Monde 1958, disputée en Suède. Deux ans plus tôt, la France et la Belgique s'affrontent dans les matches éliminatoires à Colombes.: à 19minute, les Bleus dominent déjà 3-1, et creusent l'écart au fil de la deuxième mi-temps (4-1). Mais les Belges n'abandonnent pas et se permettent même le luxe de rattraper leurs voisins au score, à 4-3.Passée la frayeur, les Français s'assurent une nouvelle avance en marquant deux buts que les anciens Diables rouges, cette fois, ne rattraperont pas.(6-3).Un an plus tard, les Belges ont des envies de revanche. Cette fois-ci, c'est au Stade Heisel de Bruxelles que les voisins s'affrontent pour une place au Mondial de Suède.Et contrairement à la rencontre de Colombe et ses sept buts inscrit, cette fois aucun ballon ne touche les filets. Sur ce nul, la Belgique rate les qualifications et laisse sa place à la France, qui se hissera à la(en gagnant la petite finale contre l'Allemagne de l'Ouest) avec un titre de(0-0)."Depuis dix ans, les matches de football entre la France et la Belgique sont d'éternels recommencements, qu'ils se jouent à Paris ou à Bruxelles, ces matches se terminent invariablement ou presque par une victoire de l'équipe belge. Le dernier France-Belgique n'a pas failli à la tradition"C'est le présentateur de l'ORTF qui le dit : sur les sept matches amicaux disputés depuis 1959,Les Français,lors de ce match de qualification au Championnat d'Europe des Nations (l'ancien nom de l'Euro) 1968 en Italie, auront un an plus tard une occasion de prendre leur revanche...(2-1).Un an après la défaite bruxelloise, les Bleus tentent une nouvelle fois de se qualifier pour l'Euro 1968 en affrontant les Diables rouges à Nantes dans ce qui ressemble à l'ancêtre d'un match de poule.La rencontre est ardue, d'abord à cause d'unpendant la première mi-temps, puis à cause d'un terrain alourdi par la pluie.et les Français, quie (la Belgique seconde, la Pologne et le Luxembourg sont éliminés) sont par la suite battus en quarts de finale par la Yougoslavie, future finaliste face à l'Italie vainqueure.(1-1).Le schéma s'inverse, sept ans plus tard avant l'Euro 1976 qui se tient en Yougoslavie. Pendant les éliminatoires du championnat, la France et la Belgique se retrouvent (encore !) dans le même groupe, qu'ils partagent avec l'Allemagne de l'Est et l'Islande.La première des deux confrontations a lieu à Bruxelles et comme le souligne le présentateur désabusé dans la vidéo ci-dessous, "les Belges étaient partis favoris et de plus ils jouaient sur leur terrain.": 1-1 à la mi-temps, mais galvanisés après un pénalty stoppé, les Bleus laissent un ballon belge percer les filet sur une erreur basique.(2-1).Un an plus tard, le match retour a lieu en France, mais le cœur n'y est plus. Incapables mathématiquement de prendre la tête de leur groupe en vue de l'Euro en Yougoslavie, les Français (parmi lesquels figure un certain...) sont déjà éliminés et ne jouent pas vraiment.Des Français dos au mur, et même pire : le Français Jean-Michel LarqueComme les Français, six ans plus tôt,Six ans plus tard, les voisins remettent ça pour une place en Coupe du Monde, dont l'édition de 1982 est disputée en Espagne. Cette année-là, les Bleus et les Diables rouges s'affrontent deux fois, la première an avril, à Paris.Le match commence très bien pour les Belges quand "un certain Vandenberg - on dirait que c'est son métier - dès la cinquième minute avait mis la balle aux fond des filets"., décrits par un Thierry Rolland qui se plaint de la piètre qualité d'image dont il dispose pour son reportage.(2-1).En septembre, pour le match retour à Bruxelles ce sont les Belges qui régalent. Après de nombreuses occasions françaises en début de match, et un but hors-jeu de Platini, les Belges prennent le relais et inscrivent, à l'aise, deux buts pour s'assurer la première place du groupe.Après la ", les Diables rouges" qui "ont très nettement dominé la formation française", les deux pays francophones de la compétition occupent les deux premières places de leur groupe (devant l'Irlande, les Pays-Bas et Chypre).Une fois de l'autre côté des Pyrénées, les Belges créeront la surprise en battant l'Argentine pourtant championne et sa star Diego Maradona (), mais ils échoueront à passer le second tour, battus par la Pologne et l'URSS. Les Français, eux, se hisseront à quatrième place en perdant contre la Pologne pendant la petite finale.(2-0)Au Stade Beaujoire de Nantes, pendant l'Euro 1984, les Diables rouges n'ont pas la frite. Giresse, Fernandez et surtout Platini s'en donneront à cœur joie. Ce dernier inscrit un triplé (dont un pénalty), après avoir fait un sort au Portugal (3-2) en demies et à l'Espagne (2-0) en finale.(5-0).Le dernier match qui a opposé la France et la Belgique, hors matches amicaux, c'était en 1986 et entre tous, c'est celui qui s'est tenu au plus haut stade d'une compétition.Le 28 juin 1986, à Puebla,de la Coupe du Monde de Mexico, pendant que l'Argentine bat la RFA en finale.Ça commence bien pour les Diables rouges, qui ouvrent le score. Mais les Bleus les rattrapent, puis les dépassent. La Belgique égalise en deuxième mi-temps et les prolongations s'ouvrent sur un score de 2-2. Cette demi-heure supplémentaire aura suffi à Genghini et Amoros (sur pénalty) pour doubler la mise.(4-2).En onze matches de compétition,Mais peut-on vraiment se fier aux statistiques ? Sur tous les matches amicaux joués depuis 1904,