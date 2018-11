VIDÉOS. Le Belge Eden Hazard sur la Coupe du Monde : “Bien sur que j'avais le seum !”

J'ai perdu la demi-finale de la Coupe du Monde, bien sur que j'avais le seum !

@hazardeden10 sur la Coupe du Monde : "Bien sûr que j'avais le seum"

Quand j'ai signé à Lille à 14 ans, jamais j'allais penser gagner quelque chose

Un retour en @Ligue1Conforama envisageable pour @hazardeden10 (qui confirme les contacts établis avec le PSG) ? 🇫🇷



"J'ai toujours dit que si je devais revenir en Ligue 1, ce serait au @losclive"

Le footballeur belge Eden Hazard était l'invité dimanche soir de l'émission Canal Football Club, sur Canal+. L'occasion de revenir sur sa défaite en Coupe du Monde contre les Bleus,"J'ai perdu la demi-finale de la Coupe du Monde, bien sur que j'avais le seum !" s'est défendu l'attaquant international, chambré par les chroniqueurs pour ses commentaires pas très fair-play à la suite de la défaite belge contre la France ("Je préfère perdre avec cette Belgique que gagner avec cette France" ou "La France a joué comme elle l'a fait tout le temps sous Deschamps : défendre et se cacher")Et s'il temporise cinq mois après en raison du "contexte", expliquant que "c'est normal, nous on espérait surtout aller en finale", le Diable rouge assure aussi qu'il.. même s'il ne l'a pas regardée, occupé à fêter la troisième place belge dans son village natal.L'ancien Dogue est également revenu sur son expérience au LOSC, au sein duquel il a été formé et avec lequel il a été champion de France en 2011. "Là, au club, je pense qu'il reste quasiment plus personne" a-t-il noté, mais "je pense qu'on a connu des super moments, et ça restera gravé à jamais pour cette génération""Quand moi j'ai signé à Lille à 14 ans, jamais j'allais penser gagner quelque chose parce quEt de rappeler, comme il l'a déjà fait, que s'il devait revenir en Ligue 1, ce serait au LOSC et pas ailleurs. "Ce serait peut-être pas possible, mais alors je reviendrai pas en Ligue 1.", il devra peut-être attendre l'été prochain. Le Belge se "concentre sur Chelsea cette année", où il lui reste un an de contrat. "C'est possible aussi que je reste toute ma carrière à Chelsea."