VIDÉOS. Blangerval-Blangermont, Auberchicourt... Le Nord Pas-de-Calais frappé par des inondations hier soir

Des dizaines de maisons ravagées à Auberchicourt (Nord)

Auberchicourt durement touchée par les inondations.

Vendredi 17 avril dans la soirée, de violents orages provoquent des coulées de boue dans le Douaisis. À Auberchicourt, les intempéries ravagent plusieurs maisons. Une vingtaine de personnes doivent être relogées, mais le confinement complique les choses entre les hôtels fermés et les maisons de retraites qui n'acceuillent plus de personnes âgées.



Les pompiers ont activé la salle de débordement du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) sur le Quesnoy.



Coulée de boue à Blangerval-Blangermont (Pas-de-Calais)

Inondations à Blangerval-Blangermont, le 17 avril 2020.

Hier soir, le sud du département 62 a été touché par un épisode orageux. Les #SP d' @ActuSDIS62 ont reçu plus de 450 appels. 142 interventions pour inondations ont été recensées sur 2 secteurs (104 sur le secteur de #Marquion et 38 sur #Auxilechateau). 52 #SP mobilisés. pic.twitter.com/XH9tk0IpXl — SDIS 62 (@ActuSDIS62) April 18, 2020

Blangerval-Blangermont, entre Arras et Berck dans le Pas-de-Calais, a aussi été victime d'inondations. Une coulée de boue impressionnante s'est déversée dans la rue principale, dévorant les routes et emportant quelques branchages. "La dernière inondation remonte au 24 mai 2018 mais hier, c'était pire", soutient le maire Patrick Truffier. Même si des travaux ont été entrepris pour dévier d'éventuels courants en amont du village, les précipitations brutales ont provoqué l'inondation.Aucune habitation n'a été touchée et les pompiers n'ont pas eu à intervenir. 142 interventions ont été recensées hier dans le Pas-de-Calais.Les interventions des pompiers ont été concentrées dans les secteurs de Marquion et d'Auxil-le-Chateau, au sud de Blangerval-Blangermont.Le département de la Somme a lui aussi été touché par les intempéries . Ces inondations ont été déclenchées par les orages d'hier, alors que les Hauts-de-France n'étaient pas en vigilance orange.