VIDÉOS. Le blocage des lycées se poursuit : 35 lycées concernés dans le Nord et le Pas-de-Calais

Lille : à Montebello, les Gilets jaunes se mêlent aux lycéens

"Les parents sont mobilisés alors les enfants se mobilisent aussi"

Lycées bloqués à Lille : "La coïncidence avec les Gilets jaunes, c'est quelque chose d'important "

La(SNU) et notamment dans l'Académie de Lille, où l'on comptait ce jeudi matinpar des blocages ou par des tentatives de blocages.Parmi ces lycées, on compte une dizaine d'établissements dans l'ensemble de la métropole lilloise, et notamment le lycée Montebello où la mobilisation était encore forte, ce jeudi matin., parce qu'on soutient leur mouvement comme ils soutiennent le nôtre" explique Jean-Michel, un Gilet jaune. Et les lycéens apprécient ce soutien : "La coïncidence avec les Gilets jaunes, c'est quelque chose d'important parce qu'il y a plus de gens qui se mobilisent plus facilement." souligne Maya Van Nieuwenhove, lycéenne. Et d'ajouter : "Les parents sont mobilisés alors les enfants se mobilisent aussi."On compte également cinq lycées touchés de près ou de loin par le mouvement de blocage dans l'agglomération de Dunkerque. Des lycées de Douai et de Valenciennes notamment sont également touchés. Plusieurs personnes ont été interpellées mercredi matin à la suite de violences contre les forces de l'ordre, notamment à