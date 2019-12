VIDEOS. C'était comment avant la Saint-Nicolas dans le Nord et le Pas-de-Calais ?

1959 : des enfants chantent Saint-Nicolas qui va apporter des cadeaux

1959 : la légende de Saint-Nicolas

1974 : Saint-Nicolas à Lille

1974 : Saint-Nicolas à Lille



1978 : la Saint-Nicolas à Leers

1978 : Saint-Nicolas à Leers



1983 : Saint-Nicolas à Boulogne-sur-mer

Saint-Nicolas à Boulogne-sur-mer en 1983

Que reste-t-il de Saint-Nicolas en 2019 dans le Nord Pas-de-Calais ? Quelques petites fêtes locales, des oranges et des coquilles dans certaines communes ou écoles et surtout beaucoup de souvenirs...Dans certaines familles, c'est bien Saint-Nicolas qui apportait les jouets, pendant la nuit du 5 au 6 décembre, avec son âne. Un personnage qui avait parfois plus d'importance que le Père Noël. Evêque du 4ème siècle qui aurait ressuscité des enfants, St Nicolas a toujours été considéré comme le St Patron protecteur des enfants. De nombreuses cartes étaient également envoyées à cette ocassion.Dans la région, cette fête traditionnelle n'a plus l'importance qu'elle avait, même si, ça et là, des villes et villages font perdurer la tradition. Voici un voyage dans le temps en vidéos pour redécouvrir la fête du 6 décembre.Mignon : des petits filles chantent Saint-Nicolas tout en préparant un peu de lait et une carotte pour son âne.Des jouets pour les enfants et des étudiants qui chahutent dans les rues. A cette époque, on se jetait oeufs et farine le 6 décembre. La tradition a disparu dans les années 80.Oranges et bonbons. Dans les écoles, la visite du grand homme barbu était souvent très attendue. Aujourd'hui, la tradition demeure dans certains établissements.Grande échelle des pompiers, effets lumineux... Saint-Nicolas distribue des milliers de bonbons aux enfants de Boulogne-sur-mer. Le père Fouettard n'est pas là.Aujourd'hui, la tradition perdure aussi en Lorraine, Alsace, Belgique, Allemagne et Pays-Bas.