VIDEOS. Coronavirus - Confinement : et si on en riait un peu avec les comiques nordistes et belges ?

En confinement, les humoristes font des blagues... sur le confinement ! La preuve avec cette sélection made in Nord Pas-de-Calais et Belgique. De Norman à Gérémy Crédeville ou Pablo Andres et Didier Super, la crise du coronavirus inspire des blagues et des vidéos sur un ton inédit. Vous préférez laquelle ?



Pablo Andres

Les Belges VS Le Confinement !



Norman

Norman - le confinement

Didier Super



Gérémy Crédeville

Gérémy Credeville



Gui-home

Guihome

"Si on est capable de survivre à une mitraillette sauce brazil, avec des fritjes dedans & une fricadelle à part... on peut survivre au confinement général, fieu!""Je m'autorise moi-même à aller à Franprix acheter un Kinder Pingoui.""On va tous crever, on va tous crever. Le monde sera bientôt détruit et nous on regarde "Plus Belle la vie""En ce moment, peut-on rire de toux ?""Ça fait des années que tu te plains de ne pas avoir de temps pour toi et maintenant, tu nous emmerdes avec le confinement..."