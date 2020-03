VIDÉOS. Coronavirus : les images impressionnantes des files d'attente devant les supermarchés dans le Nord Pas-de-Calais

Vidéo Lomme

Coronavirus : une file d'attente devant le Carrefour de Lomme

Coronavirus : une longue file d'attente devant Auchan Englos

A Lambersart, ce lundi matin

Des dizaines de chariots les uns à la suite des autres, des rayons vides... Les supermarchés et hypermarchés sont pris d'assaut, ce lundi 16 mars, alors que le président Emmanuel Macron doit s'exprimer à 20H et que la perspective d'un confinement total est largement relayée. "Limitation du nombre de personnes à l'intérieur du supermarché : merci de respecter les consignes", peut-on lire à l'entrée de ces grands magasins.Ils ont pour consigne de ne pas laisser entrer plus de 100 personnes en même temps dans leur enceinte. L'entrée se fait donc au compte-gouttes. C'est le cas notamment à Lomme (Nord), sur ces deux vidéos.Le même phénomène se répète devant le centre commercial Auchan, à Englos, toujours dans la métropole lilloise, à Lambersart (près de Lille) ou à Arras.Il y a quelques jours déjà, des supermarchés du Nord avaient appelé au civisme face à l'afflux de clients. "Nous appelons à votre civisme, votre respect envers les hôtesses de caisse, le personnel, les autres clients", avait notamment écrit l'enseigne Leclerc à Wattrelos. "Dans la situation actuelle, pensez à l’entraide des personnes les plus fragiles, âgées, qui ont besoin également de produits de première nécessité. Soyez raisonnable dans vos achats".