VIDÉOS. Fête de la musique : 19 vidéos pour revivre l'édition 2019 dans le Nord et le Pas-de-Calais

Bonne fête de la musique de Lille 😍 pic.twitter.com/7q2SEoZso6 — Regelegorila (@regelegorila) 21 juin 2019

"Y a de l'ambiance à lille ?"

"Ouais ça va" pic.twitter.com/jZozLB9wrS — Totor The Human (@ProfesseurTotor) 21 juin 2019

😊 Tranquillement sur les terrasses de la Place des Héros ❤️#Arras #FMArras pic.twitter.com/vfDCFRBtOF — Ville d'Arras (@VilleArras) 21 juin 2019

Éblouissante @helenesegaraoff ce soir à hautmont pour la #FeteDeLaMusique2019 ! Je ne l'avais pas revue depuis petit .. Un bonheur 💞 pic.twitter.com/NO5Jtl2JJn — Florian 😜💫🔆 (@leflooz) 21 juin 2019

🎸🎺 Fête de la Musique



Des ados du Centre d’Education pour Jeunes Sourds (CEJS) ouvrent le bal avec une prestation de percussions sur la Place des Héros 👌🏽#Arras #FMArras pic.twitter.com/m8gfkvg4Gs — Ville d'Arras (@VilleArras) 21 juin 2019

Il souffle comme un petit air d’Eldorado sur cette Fête de la Musique #Lille #Fetedelamusique pic.twitter.com/RGJsARwCL7 — Patrick Seghi (@PatrickSeghi) 21 juin 2019

Fête de la musique à L’Avant-Scène du Phénix de Valenciennes, et le groupe Map’Monde ✌️👍 pic.twitter.com/MVuGv1wpPR — Fugaldi Stephane (@Fufugaldi) 21 juin 2019

Moment de grâce au @furetdunord de Douai pic.twitter.com/ruZIKtFbWC — Christine Le Vély matricule 660 (@Kristieperles) 21 juin 2019

🎷 La #FeteDeLaMusique2019 à #Lille, c'est aussi ça !!

Toujours être fiers de nos racines... pic.twitter.com/ho5gGADoRT — Lille ma ville (@Lillemaville) 21 juin 2019

Du rock au reggae, du métal à la chorale en passant par la musique classique ou l'electro, les amateurs de musique ont pu danser tout leur soul, vendredi soir. Retour sur la soirée en quelques vidéos glanées sur les réseaux sociaux...Les Boulonnais de Marcel et son Orchestre étaient les "guest-star" de la scène installée sur la Grand'Place de Béthune. Avec un certain succès, à en juger par la foule.À Lille, la "rue de la soif" est toujours l'une des plus actives le soir du 21 juin. La soirée d'hier, sous de belles températures, n'a pas démenti cette réputation.... Et la même rue, la nuit tombée. Au grand dam des riverains qui doivent toutefois avoir l'habitude.Plus sage, la place des Héros d'Arras était tout aussi bondée, hier soir. Il fallait se battre pour trouver une place en terrasse.La commune d'Hautmont, près de Maubeuge, a aussi eu sa star avec la venue d'Hélène Ségara. La chanteuse varoise était la principale affiche de la soirée.Indémodable à chaque Fête de la musique, le vieux rock'n roll a fait son retour dans les rues. Petit exemple à Lille.Un petit aperçu de la soirée d'hier sur la place Dalton devant l'église Saint-Nicolas, à Boulogne-sur-Mer.La scène a été filmée avant que la foule n'arrive sur la place des Héros : des ados du Centre d'Éducation pour Jeunes Sourds d'Arras ont joué des percussions.Ambiance américaine, sur la Grand'Place de Lille avec de la danse et des percussions d'Amérique du Sud. En lien avec Eldorado ?La ville de Calais a publié une vidéo où une caméra remonte le centre-ville depuis le bassin du Paradis jusqu'au parc Richelieu.Des Belges qui chantent le Pas-de-Calais sur un air de chanson anglaise... Les Dunkerquois ont assisté à un concert pour le moins insolite, hier soir. De quoi oublier, l'espace d'un soir, la rivalité entre 59 et 62 ?Le groupe "Zaraf Guili" s'est produit hier sur le parvis de l'église Saint-Éloi-et-Saint-Martin. Au programme, des sons des Balkans sur des instruments tziganes.On a tendance à oublier que la Fête de la musique, ça n'est pas que dans les rues et sur scène. Çà et là, des groupes se produisent dans des ambiances plus feutrées, comme le groupe Map'Monde, ici au Phénix de Valenciennes.La préfecture du Pas-de-Calais avait son orchestre, et a consacré l'une de ses prestations de la soirée à "For me, formidable" de Charles Aznavour, disparu en octobre dernier.C'est un concert qui a dû étonner les clients. Trois jeunes ont animé la librairie par un petit concert de flûte."Au Nord... c'était les Corons". La chanson mythique de Pierre Bachelet a bien entendu eu son lot de reprises dans la région, à commencer par celle d'un orchestre face à l'Opéra de Lille.S'il fallait un signe supplémentaire que l'ambiance était au rendez-vous, à Arras, le clapping géant organisé sur la place de la Vacquerie le montre bien.