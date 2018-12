VIDÉOS. Gilets jaunes : le Nord et le Pas-de-Calais encore mobilisés ce samedi 1er décembre

Dans le Pas-de-Calais

Gilets jaunes : les images des blocages à Calais

Dans le Nord

Gilets jaunes : des interventions de la police dans le Valenciennois

Les 7,5 tonnes autorisés à circuler

Deux semaines après leur premier rendez-vous, les Gilets jaunes se sont mobilisés ce samedi matin pour un "Acte 3" marqué par de nouveaux blocages en région et une nouveau rassemblement à Paris.Il a pourtant fallu attendre quelques heures, ce matin, pour voir apparaître les premiers blocages d'ampleur :entre les échangeurs 41 () et 50 () dans le Calaisis.La préfecture a prévenu dans un tweet que la sortie était obligatoire sur l'échangeur 50., un barrage filtrant a été mis en place dans le sens Paris-Lille, au niveau du péage., sur, des Gilets jaunes ont rendu le péage gratuit dans les deux sens., sur, un barrage filtrant a été mis en place au niveau de l'échangeur 5., sur, un barrage filtrant est en cours sur l'échangeur 25.sur, une barrière de péage a été mise en place daéchangeur 14, et, échangeur 6, barrages filtrants.D'importantes perturbations sont en cours sur l', où la circulation est à l'arrêt dans les deux sens. Le rond-point des Parapluies, au niveau de l', est une fois encore au centre de la mobilisation des Gilets jaunes., sur la D630, les Gilets jaunes occupent l'échangeur 14 de l', donnant accès à l'A2, la D630 et à la D643. Les forces de l'ordre ont dû intervenir., sur la D649, un barrage filtrant a été mis en place sur le rond-point SAVDA., sur la D649 au niveau de la frontière belge, un barrage filtrant a été mis en place., près de la D652, le rond-point du MIN au niveau de l'échangeur 2 est occupé par un barrage filtrant., ce matin, des manifestants s'étaient rendus devant la mairie où devait se tenir un conseil municipal en présence du ministre de l'Action et des Comptes publics (et ancien maire) Gérald Darmanin, mais ce dernier, souffrant d'une angine, n'a pas pu faire le déplacement selon son successeur Didier Droart., les manifestants qui se trouvaient sur le rond-point Auchan ont été délogés par les forces de l'ordre, avant de revenir dans l'après-midi., un rassemblement est partie àde. Plus dey ont participé.La circulation a été suffisamment perturbée pour pousser la préfecture des Hauts-de-France à autoriser la circulation des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes entr, sur lVous pouvez suivre l'évolution du mouvement tout au long de la journée sur notre direct minute par minute