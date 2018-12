VIDÉOS. Gilets jaunes : quand un faux Jeff Tuche s'improvise porte-parole à Douai

"Votez Jeff Tuche !"

Jeff tuche!! A la manifestation 😂 place du barlet Publiée par Sacha Sacha sur Samedi 24 novembre 2018

Des/// Publiée par Dio Lac sur Samedi 1 décembre 2018

!" Les porte-paroles des Gilets jaunes se déclarent un peu partout en France depuis le début du 17 novembre, sans être toujours acceptés par le mouvement, mais à Douai, l'un d'entre eux particulièrement célèbre s'est déclaré ces dernières semaines :Un habitant de Dechy (Nord) qui ressemblait déjà au personnage incarné par le Dunkerquois Jean-Paul Rouve,, hilares.On le voit dans une première vidéo, mégaphone à la main sur la place du Barlet à Douai où il dit être "descendu dans la rue pour soutenir les gilets" et vouloir "travailler moins pour gagner plus". Et de lâcher quelques punchlines comme "Si t'as la pomme de terre, t'as la patate !" De quoi détendre l'atmosphère sur les blocages où le froid s'installe." appelle-t-il aussi tandis que son public scande "Jeff Tuche président !", référence au troisième film de la trilogie Les Tuche, dans laquelle Jeff est élu à la tête de la France Sa première vidéo a été partagée, et il n'a pas fallu longtemps pour que le faux Jeff Tuche récidive, parlant samedi en face de la caméra."J’suis pas là pour rigoler !" prévient-il en s'adressant à Emmanuel Macron. "Il faut que tu saches !" Cette vidéo a été partagée