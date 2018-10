VIDÉOS. Octobre rose : dix initiatives pour sensibiliser au cancer du sein dans les Hauts-de-France

Un salon de beauté itinérant à Lille

C'est une caravane qui roule partout en France, tout au long de l'année, mais elle est particulièrement sollicitée pendant le mois d'octobre. L'"Échappée rose" est un salon esthétique itinérant, qui s'adresse aux femmes atteintes de cancer."Quand on fait les soins à l'hôpital, on est à l'hôpital.La caravane, elle permet de créer un environnement, de partir où on veut" confie Rivana Narainsamy, socio-esthéticienne au sein de l'association.Des soins qui les détendent, mais améliore aussi l'image que ces patientes ont de leur corps parfois meurtri. "Au niveau de l'estime de leur corps, c'est quelque chose de très important" souligne Frédéric Courtin, éducateur spécialisé au Centre Oscar Lambret.À Beauvais, la Ligue contre le Cancer a lancé une curieuse initiative au bar L'autrement : à chaque cocktail rose acheté, une participation est remise à la Ligue contre le Cancer de l'Oise.Ils appellent ça l'Audomarose : un soutien-gorge géant, censé être le plus grand du monde, a été cousu Longuenesse, près de Saint-Omer (Pas-de-Calais)."Il est magnifique, il est superbe !" commente Hervé Leleu, vice-président de l'association Audomarose ", ça peut même les choquer, pourquoi pas ! On veut adresser le message : 'Mesdames, dépistez-vous s'il-vous-plaît ! Il y a trop de cancers en France aujourd'hui."Tout aussi visuelle, l'initiative de la mairie de Château-Thierry, dans l'Oise : des parapluies roses ont été suspendus depuis le 1octobre dans certaines rues de la ville.À Dunkerque aussi, la ville s'engage dans le mois de prévention du cancer du sein. La façade de l'Hôtel de Ville de la Cité de Jean Bart s'illumine en rose à la nuit tombée.Ils font partie des premiers concernés : le personnel médical du Centre hospitalier universitaire d'Amiens s'est mis en rose, lundi, pour sensibilise au cancer du sein.Une vague rose qui touche même... la cantine de l'hôpital !À Tourcoing, une exposition de photographies a démarré la semaine dernière, montrant des femmes tatouées après avoir subi un traitement contre le cancer du sein. Un moyen d'assumer leur corps."Toute notre vie, ce parcours-là sera à côté de nous, il faudra qu'on vive avec" confie Maureen Govart. "On peut vivre avec un sein en moins". C'est "une expérience qui est particulière, et d'aller se le mettre dans la peau.Des tatouages temporaires étaient également réalisés, pour aider les femmes à tourner la page et accepter leur corps. "On est là pour les aider à faire cette transition vers la suite. On a fait un arrêt sur image, mais c'est pas fini."Même les secours s'y mettent ! Les sapeurs-pompiers de l'Oise ont dévoilé, le 1octobre, une photo d'un de leurs camions peint en rose à l'occasion d'Octobre rose.