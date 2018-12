VIDÉOS. Pantoufle à pépère, moule à spéculoos... quelques idées de cadeaux de Noël made in Nord Pas-de-Calais

Les pantoufles à pépère de Hem

À J-1, si vous n'avez pas encore de cadeau de Noël, vous pouvez commencer à paniquer. Si c'est l'inspiration qui vous manque,Certes, les semelles sont du Périgord, les écussons sont de Saint-Étienne et l'assemblage se fait en Charente, mais les "pantoufles à pépère" commercialisées à Hem sont surtout faites à partir de tissu de Roubaix."C'est beaucoup plus facile de travailler avec des acteurs français. On parle la même langue, la proximité fait qu'on est livrés très rapidement, on peut être réactif" souligne Arnaud Loisel, directeur de l'enseigne "made in France", qui connaît un rush de Noël intense. "En trois semaines, sur le web,."Cette année, la boutique a vendu, de toutes sortes. "On peut être tendance avec des charentaises parce qu'on propose des imprimés, des écossais, qui suivent les tendances de la mode.."Comptezla paire.Peut-on faire plus traditionnel qu'un spéculoos en forme de Saint-Nicolas dans les Flandres ? Stéphane Lemaire, sculpteur sur bois à Cassel, sculpte également des moules à l'effigie d'animaux.Aujourd'hui, l'artisan fait revivre, qui consistait à s'offrir des gâteaux de spéculoos l'effigie du Saint. "Ce qui était offert, c'était pas le moule, c'était le gâteau" s'amuse-t-il. "Ça, ça restait chez le boulanger."mais qui était vraiment très utilisé dans les Flandres" souligne-t-il. Les moules peuvent être trouvés dans une boutique à quelques pas de là, aux côtés d'une variété de friandises traditionnelles.Pour passer la nuit dans de beaux draps, il y a également la parure de lit (presque) entièrement fabriquée dans les Hauts-de-France., le plus gros est fait à la main, dans les ateliers Nieppois de Vanderschooten. Les fournisseurs, eux, sont français. "On essaie de se démarquer des fournisseurs asiatiques par la réactivité, par les quantités..." note Frederic Hilde,responsable du site. Même le sous-traitant chez qui la teinture est faite se trouve à quelques kilomètres de là.Et le PDG, Bernard Vanderschooten, d'ajouter : "On s'inspire un peu de ce qui se passe dans l'alimentation. La plupart des gens aujourd'hui cherchent à savoir d'où viennent les produits qu'ils mangent. Nous, on leur propose de savoir d'où viennent les produits dans lesquels ils vont passer beaucoup de temps." D'où un investissement depour une parure de ce type.Dernière idée : de la vaisselle en céramique made in Roubaix. "Dans le métier, on dit que pour être un bon tourneur," s'amuse Nathalie Ribout."Je suis très attirée par la forme ronde du bol, de façon à ce que quand on le tient dans la main,, de cocooning,."Sophie Masson, elle, se sent surtout à l'aise avec la porcelaine. "Il y a une espèce de transparence magnifique qui n'existe pas dans les autres terres, donc vraiment. C'est un régal aussi à peindre."