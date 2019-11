VIDÉOS. Le RC Lens rend hommage à Daniel Leclercq avant son match contre Sochaux

© GONZAGUE VANDAMME / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

Avnat le match contre Sochaux, le RC Lens a rendu un vibrant hommage au "Druide" Daniel Leclercq, décédé dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 novembre, des suies d'une embolie pulmonaire.L'entraîneur légendaire du RC Lens, qui a notamment mené le club à la victoire en championna de France en 1998 et en Coupe de la Ligue en 1999, a été célébré par tout le Stade Bollaert. Une minute de silence a été observée.Le moment fort a été lorsque l'ancien président emblématique Gervais Martel et l'ex-joueur, puis entraîneur Éric Sikora ont déposé ensemble une gerbe de fleurs sur le banc des entraîneurs.Les joueurs Sang et Or se sont notamment échauffés en portant des T-shirt à l'effigie du "Druide", qu'ils ont ensuite distribué au public lensois."Daniel Leclercq, c'était un frère pour moi, c'était un monument, c'est quelqu'un de la famille, la famille directement et indirectement, la famille lensoise bien évidemment" avait confié Gervais Martel hier.