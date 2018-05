VIDEO. RC Lens : revivez la soirée du titre de champion de France, il y a 20 ans

RC Lens : revivez la soirée du titre de champion de France, il y a 20 ans

Le 9 mai 1998, il y a 20 ans, ledevenait champion de France de football pour la première fois de l'histoire du club. Un suspense incroyable lors de la dernière journée de championnat. Des scènes de liesse dans les rues de Lens. Unà guichets fermés en pleine nuit. Retour sur une soirée inoubliable pour tous les supporters des Sang et Or.



Soir de printemps en Bourgogne. Auxerre 9 mai 1998, dernière journée de championnat. Pour devenir champion de France, le Lens de Daniel Leclercq doit faire au moins un match nul.



A 300 kilomètres de là en Lorraine, pour décrocher le titre, Metz deuxième doit quant à lui battre Lyon et compter sur une défaite des Lensois. Duel à distance entre deux équipes que personne n'attendait.



Un scénario fou. Metz qui ouvre la marque. Auxerre qui mène et finalement Lachor qui, à la 53ème minute, égalise pour Lens. Les Sang et or tiennent jusqu'au bout. Et deviennent champions de France.



"C'est beau"



La fête qui a suivi a été belle. "Y'a pas de mots tellement c'est beau", lance Frédéric Déhu, le défenseur lensois.



Et le plus beau c'est sur la pelouse du stade Bollaert. Il était trois heures du matin. 25 000 supporters accueillent les héros. "Ceux qui sont là ont une chance phénoménale", lance l'entraîneur lensois Daniel Leclercq.



Le lendemain, c'est une marée humaine sang et or qui envahit les rues de Lens. Du jamais vu sur cette terre de foot. Ce mois de mai 98, deux mois avant le titre de champion du monde de la bande à Zidane.



Ce 9 mai 1998, le RC Lens est entré dans l'histoire du football français.