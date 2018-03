VIDEOS. RC Lens : les supporters appellent à soutenir le club jusqu'au maintien

Seulement pour le blason ! pic.twitter.com/0cGjAp4Cr4 — Pierre (@PierreRevillon) 30 mars 2018

Pas d'union sacrée

Tout pour le blason

RC Lens. Pierre Bouchend'homme (Red Tigers) : "Quoi qu'on ait fait, il n'y a rien qui a pris"

Pierre Bouchend'homme, responsable des Red Tigers - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Jean-Marc Devred et Bertrand Thery

Rendre des comptes

RC Lens : Eric Sikora veut que les supporters "soient fiers des joueurs et de l'équipe"

Ça va être un poids en moins.

#Sikora : “C'est à nous de faire en sorte que les supporters soient fiers de leurs joueurs. Ils attendent beaucoup plus d'envie, on en a manqué sur les derniers matchs.“ #conf #RCLLBC #rclens — Racing club de Lens (@RCLens) 31 mars 2018

L'amour, c'est parfois compliqué. Et l'amour d'un supporter pour son club l'est tout autant. Conspués, attaqués par des banderoles hostiles contre Bourg-en-Bresse et boudés à Reims , les joueurs du RC Lens pourront malgré tout compter sur le soutien des leurs...C'est ce qui ressort du communiqué commun des Red Tigers, de la Kop Sang et Or, des Galiboys, de Cap'tain Siko, des North Devils et de la Fédération Lens United, publié ce samedi et intituléDans ce texte qui, les mots sont durs : "Le Racing Club de Lens est en train de vivre l'une des pires saisons de son histoire (...) notre club est aujourd'hui au bord du gouffre."Quant à leurs actions récentes, "" qui devaient servir d'électrochoc, elles n'ont pas eu l'effet escompté. "Nous estimons que ces manifestations suffisent à faire réaliser aux joueurs et au staff que leur suffisance n'a que trop duré."Et de fustiger l'attitude des joueurs, qui pèchent selon les supporters par leur manque d'engagement envers le club. "Les supporters étaient là hier, ils sont là aujourd'hui et, contrairement à bon nombre de joueurs, ils seront encore là demain."Car si les supporters reviennent, à la manière d'amants amers, mais toujours épris, c'est bien "uniquement pour ce blason, ce club" et Pierre Bouchend'homme, l'un des responsables des Red Tigers, ne dit pas autre chose.Pour lui, cet appel à l'unité a été signé "sur le terrain, mais plus. Quand on les a encouragés du début jusqu'à la fin, les joueurs se sont plaints qu'il y avait parfois un peu trop de pression à Bollaert. Quand on les a pas encouragés, ça n'a rien changé.. Quand on s'est privés de déplacements à Reims, ça n'y a rien fait." Il ne leur reste donc plus qu'à "faire ce qu'on sait faire de mieux : animer les tribunes."Jusqu'à ce que le maintien en Ligue 2 soit assuré du moins, car ensuite il sera l'heure de rendre des comptes. "Ce qu'on demande aux dirigeants,pour repartir sur de bonnes bases la saison prochaine."Le message a-t-il été entendu ? En conférence de presse, ce samedi matin, L'entraîneur lensois Éric Sikora a assuré avoir pris connaissance du communiqué. Au-delà des mots utilisés, "ils ont annoncé qu'ils allaient soutenir l'équipe,"Je pense que ça, les joueurs, dans leurs têtes, ça va être un poids en moins. Maintenant, à nous de faire ce qu'il faut sur le terrain pour de nouveau emmener les supporters avec nous". Avant tout, le technicien veut "". Et que les supporters et leurs clubs se rabibochent enfin.