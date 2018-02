Vie privée, ondes magnétique, installation : le compteur Linky fait toujours polémique

Compteurs Linky

Linky, le dernier-né d'Enedis connecté et piloté à distance ne fait toujours pas l'unanimité. Les anti-Linky se regroupent partout dans le pays, parfois même soutenus par les maires des communes. Dangereux pour la santé, pour la vie privée, trop cher... On fait le point.Tous les jours, 2000 de ces compteurs sont posés dans la région, d’ici 2024, ils devraient être 2 millions. A Thivencelle, près de Valenciennes, une voiture obstrue le compteur électrique de Laurence Faggiano depuis le printemps dernier., a-t-elle écrit sur son compteur. L'an dernier, Laurence Faggiano a tenu tête à des techniciens Enedis qui ne voulaient rien entendre, pendant près de deux heures. “J’ai été obligée d’appeler le maire de la commune mais j’ai tenu bon".Dans le même village, Marc Desplechin a également subi la pression des installateurs.“Le temps que je m’en rende compte, le compteur était déjà changé”, déplore-t-ilDu côté d’Enedis, Pierre Bouvier, responsable du déploiement des compteurs explique que Linky “sert à: nouveaux usages, comme les voitures électriques, et nouveaux moyens de production, comme le photovoltaïque et les éoliennes)". Autre intérêt, selon lui : pouvoir intervenir immédiatement sur le réseau. "Le client peut lui aussi suivre sa consommation en direct sur internet."Le fonctionnement du compteur est controversé. Linky envoie un courant porteur en ligne (ou CPL) dans tous les circuits de la maison. “Le CPL envoyé dans tous les circuits, toute la journée toute l’année, fait en tout près de 100 000 hertz. Ca crée une onde électromagnétique dans toute la maison", explique Alain Carpon du collectif "Stop Linky Pas-de-Condé".Ces études sont contestées par les opposants, qui ne s'expliquent par les maux de tête et vertiges des personnes électro-sensibles.“On ne parle plus de compteur mais d’objet connecté. Donc le but c’est de récolter tout ce que les gens font dans leur maison : le frigo comment il marche, quand est-ce que nous faisons nos machines, quand ils allument la lumière ou pas…”, s'alarme Alain Carpon. L'installation des compteurs Linky est vécue par de nombreux usagers commeEn fait Linky collecte des informations heure par heure. Il les transmet à Enedis deux fois par jour : cela s'appelle la collecte de la courbe de charge . Linky n’espionne pas pour autant vos faits et gestes. Il est vrai que grâce à cette courbe de charge,Cependant, Enedis rappelle. D’autre part, l’utilisation de ce genre d’informations est contrôlée par la Cnil (Commission nationale de l’information et des libertés).Cette fois, ce ne sont pas les utilisateurs qui critiquent Enedis et Linky, mais la: trop compliqués et trop chers. 5.7 milliards d’euros en tout, soit 130 euros par appareil. A terme, cela représente une marge de 500 millions d’euros pour la filiale d’EDF."Les gains que les compteurs peuvent apporter aux consommateurs sont encore insuffisants. Ce sont pourtant eux qui justifient l'importance de l'investissement réalisé", critique la Cour des comptes. Réponse d'Enedis : "La rémunération du projet Linky est à la hauteur des risques de ce projet ambitieux."