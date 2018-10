La vie de Redoine Faïd va être adaptée au cinéma

Bande-annonce de Heat

DOCUMENT FRANCE 2. "Pendant des années, j'ai pensé à m'évader" : "Envoyé spécial" diffuse un entretien inédit avec Redoine Faïd, tourné en 2009

Des cavales qui inspirent le cinéma. Selon le magazine Variety , Pierre Morel, le réalisateur de «» ou "Banlieue 13", voudrait adapter la vie de Redoine Faïd au cinéma.Ce film, dont on ignore la date de tournage et de sortie, devrait être basé sur un article de Vanity Fair intitulé :«Comment Hollywood a inspiré l'évasion de la prison la plus audacieuse de France»), en référence à la fascination de Redoine Faïd pour des films américains comme Heat de Michael Mann.Le 1er juillet 2018,, condamné en appel en avril à 25 ans de réclusion criminelle pour son rôle d'"organisateur" dans un braquage raté en 2010 qui avait coûté la vie à une policière municipale, s'était fait la belle en hélicoptère, aidé par un commando armé qui avait auparavant pris en otage le pilote. Il a été repris trois mois plus tard et est désormais incarcéré à la prison de Vendin-le-Vieil.Déjà en 2013, il s'était échappé de la prison de Sequedin (Nord).Envoyé spécial a diffusé ce jeudi soir un entretien inédit avec Redoine Faïd, tourné en 2009 . De quoi donner de la matière à Pierre Morel ?