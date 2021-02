Vigilance orange crue et inondations : plusieurs routes fermées à la circulation dans l'Oise et dans la Somme

Les départements de la Somme, l’Oise et l’Aisne sont toujours en vigilance orange pour crues et la montée des eaux perturbe le réseau routier. Voici le point sur la situation en Picardie.

Mercredi 3 février, Météo-France a placé la Somme en vigilance orange pour crues et inondations. Le département a ainsi rejoint l'Oise et l'Aisne placés en vigilance orange pour crues depuis le vendredi 29 janvier. L’accumulation des précipitations des dernières semaines et la montée des eaux ont causé de nombreux dégâts dans certaines habitations et axes routiers. Ainsi, plusieurs routes de Picardie sont actuellement fermées à la circulation, tandis que d’autres ont pu rouvrir. On fait le point sur la situation routière.

Dans la Somme :

Fermeture de la départementale D113 entre Villers-Bocage et Rubempré

entre Villers-Bocage et Rubempré Réouverture des départementales D28 entre Rosières-en-Santerre et Lihons, D919 entre Thieulloy-la-Ville et Hécamps et D222 à hauteur de Sorel

Dans l’Oise :

6 routes départementales sont pour parties inondées, indique la préfecture. Des signalisations et déviations ont été mises en place :

RD15 : chaussée inondée, signalisation mise en place

chaussée inondée, signalisation mise en place RD598 Pontoise-les-Noyon , chaussée inondée, déviation mise en place

, chaussée inondée, déviation mise en place RD130 et RD575 au niveau d’Appilly , routes inondées, signalisation mise en place

, routes inondées, signalisation mise en place RD66 chaussée inondée entre Montmacq et Le Plessis-Brion, chaussée inondée, déviation mise en place

chaussée inondée entre Montmacq et Le Plessis-Brion, chaussée inondée, déviation mise en place RD55 chaussée inondée au niveau de Mouy, déviation mise en place

Dans l’Aisne, la préfecture n’a pas communiqué quant à la fermeture de certains axes routiers mais des débordements sont toujours en cours dans le secteur de Condren. Elle appelle ainsi à la vigilance et demande de limiter tout déplacement sauf en cas d'absolue nécessité.