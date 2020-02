Vigilance orange neige-verglas en Hauts-de-France : prudence sur les routes !

Redoubler de prudence

#Arras : la place des Héros a bien blanchi ! Les chutes de #neige devraient se poursuivre pendant une heure ou deux. Le léger redoux attendu cet après-midi fera fondre cette couche de neige. pic.twitter.com/hvFiLcCFE4 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 27, 2020

À cause de la neige, deux accidents se sont produits sur la RN25 ce 27 février dans le sens Amiens–Arras, tombée sur les Hauts-de-France en début de matinée. Un premier poids lourd s'est retrouvé en porte-feuille au niveau de Beauval (Somme) et un second près de la sortie de Doullens (Somme). À 11h30, la circulation a repris un cours normal.Dans l'Aisne, un automobiliste s'est légèrement blessé après une sortie de route sur la RN02 à Villers-Cotterêts, au niveau du carrefour Verte-feuille. Afin de le secourir et dépanner son véhicule dans le fossé, la circulation a été neutralisée sur une voie. Dans l'Aisne toujours, un autre accident lié à la neige a blessé quatre personnes, dont deux garçons de 6 et 10 ans, lors d'un face à face entre deux véhicules à Bichancourt, peu avant 9 heures. Légèrement blessées, les quatre victimes ont été prises en charge à l'hôpital de Chauny pour des examens.Les autorités publiques telles que la préfecture de région incitent les automobilistes à rester très vigilants sur les routes, même si la couche de neige reste superficielle. "Vu les températures douces de cet hiver, personne n'a trouvé utile d'investir dans des pneus neige, regrette la gendarmerie de l'Aisne, qui ne sortira pas les motos ce 27 février pour ses interventions. Il faut surtout adapter son comportement, rester prudent, ne pas sous-estimer les risques et réduire sa vitesse."Les cinq départements de la région Hauts-de-France, tout comme les Ardennes, la Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle ont été placés en vigilance orange neige et verglas à partir de 6 heures du matin ce 27 février. L'événement devrait prendre fin à 13 heures. Attention tout de même à ne pas relâcher sa vigilance dans l'après-midi : la neige pourrait tenir quelques heures et rendre les sols glissants.