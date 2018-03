Vigilance orange pour neige-verglas : restrictions de circulation routière pour les camions

La vigilance orange pour neige-verglas pour les départements de Nord (59), Pas-de-Calais (62), Somme (80), Oise (60) et Aisne (02) débute le vendredi 2 mars à 08h00 et devrait prendre fin à 15h00.Un épisode de pluie verglaçante de faible intensité, mais nécessitant une vigilance particulière compte tenu de la dangerosité du phénomène est attendu. Les températures seront voisines de 0°C.

Considérant ces prévisions, la préfecture de la zone Nord communique un arrêté sur la circulation des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes. Les manoeuvres de dépassement sont interdites et la vitesse maximale autorisée est limitée à 80 km/h sur l'ensemble des routes nationales et autoroutes situées dans les cinq départements des Hauts-de-France.



Ces dispositions prennent effet le vendredi 2 mars à 6h00 jusqu'à 16h00.