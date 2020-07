La villa Cavrois à Croix, dernier jour pour en faire le "Monument préféré des Français"

La villa Cavrois

La villa Cavrois présentée dans l'émission "Les héros du patrimoine"

Comment voter ?

par téléphone : 32 45 (0,80€/min+prix appel)

par internet : ftvetvous.fr/monumentprefere

"Le Monument Préféré des Français", le retour. L'émission présentée par Stéphane Bern revient. Elle n'avait plus été mise à l'antenne depuis 2015. Avec le succès du "Village Préféré des Français" (et bientôt de "La ferme préférée des Français"), France Télévisions a décidé de miser de nouveau sur ce programme de mise en valeur du patrimoine.Le principe : chaque région est représentée par un monument. Les téléspectateurs votent et à la mi-septembre, Stéphane Bern proclame les résultats lors d'un prime-time. Cette année, les Hauts-de-France seront représentés par un monument du département du Nord : la villa Cavrois à Croix (près de Roubaix).C'est un chef d'oeuvre d'architecture du XXe siècle. Elle a été construite par l’architecte Robert Mallet Stevens en 1932 pour l’industriel Paul Cavrois. Vendue en 1985 à un promoteur immobilier, elle a été sauvée de la démolition par la mobilisation de passionnés et par son classement monument historique en 1990. Elle a été rachetée en 2001 par l'Etat. Au total, 23 millions d’euros ont été investis la remettre en état. La villa Cavrois a été rouverte au public en 2015."Ce château moderne fut imaginé comme une véritable oeuvre d’art, son style rompant totalement avec celui des demeures de la même époque quilui sont voisines. Les mots d’ordre pour sa construction furent : “air, lumière, travail, sports, hygiène, confort et économie”", explique l'émission de France 2. En 2015, le beffroi d'Arras avait été élu "Monument préféré des Français" . Pour arriver au même résultat, la villa Cavrois va devoir se battre contre 13 autres monuments français. En voici la liste :Le Palais idéal du facteur Cheval – DrômeLa Citadelle et le Lion de Belfort – Territoire de BelfortFort La Latte – Côtes-d’ArmorChâteau et jardins de Villandry – Indre-et-LoireLa chapelle impériale au palais Fesch d’Ajaccio – Corse du SudParc du haut-fourneau U4 d’Uckange – MoselleLa villa Cavrois – NordLa Sainte-Chapelle – ParisLe Château du champ de bataille – EureL’Arsenal de Rochefort (La corderie royale et l’Hermione) – Charente-MaritimeLe Canal du Midi – HéraultChâteau de Brézé – Maine et LoireLa cathédrale orthodoxe russe de Nice – Alpes-MaritimesLe temple Tamoul Narassingua-Péroumal – La RéunionLe vote est ouvert du 6 au 26 juillet :