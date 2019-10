Villeneuve d'Ascq : à 75 ans, Gérard Caudron veut briguer un 7ème mandat de maire

Le Groupe @MPC_Lille salue l’annonce de la candidature de @CaudronGerard aux élections municipales.

"Blessé"

C'est une demi-surprise. Gérard Caudron, élu maire de Villeneuve d'Ascq en 1977, va briguer un nouveau mandat en 2020. Il l'a annoncé à La Voix du Nord : "J’ai été tenté d’arrêter, mais je ne pouvais pas partir comme ça après quarante ans au service de Villeneuve-d’Ascq."Gérard Caudron avait pourtant annoncé en 2014 que le mandat actuel serait son dernier à la tête de la 5ème ville du département du Nord. Et ces derniers mois, il a également montré quelques signes de lassitude. "Est-ce que je reste et resterai « la meilleure carte » possible pour Villeneuve d’Ascq en étant candidat en 2020 ?", écrivait-il sur son blog.En juin dernier, Médiacités avait révélé qu'une plainte pour viols était en cours d'instruction. Gérard Caudron s'était défendu vigoureusement : « Tout est faux de ce qu’on m’accuse ! ». « J’ai été blessé, dit-il aujourd'hui, et même au-delà. C’était tellement cruel. »Mais le maire de Villeneuve d'Ascq prépare désormais activement sa campagne. Sa liste sera dévoilée en janvier prochain. Gérard Caudron annonce d'ores et déjà qu'il continuera de soutenir Damien Castelain pour la présidence de la MEL.