Vingt migrants découverts à bord de deux camions en Belgique

En bonne santé

Trois hommes interpellés

Onze migrants ont été découverts samedi matin dans la remorque d'un camion à Saint-Trond, dans l'est de la Belgique, tandis que neuf autres ont été retrouvés à Bruges, selon les parquets provinciaux.Les onze personnes retrouvées à Saint-Trond (environ 65 km à l'est de Bruxelles), parmi lesquelles des femmes et des enfants, sont d'origine africaine, a priori érythréenne, a indiqué le parquet du Limbourg. Elles sont en bonne santé.Le chauffeur du camion, qui était en route pour le Royaume-Uni, s'était arrêté pour un problème technique à un garage, et c'est là que les migrants ont été découverts.Par ailleurs, la police a trouvé samedi matin neuf hommes se disant de nationalité irakienne, cachés dans un camion qui circulait sur une voie rapide à Bruges, a indiqué le parquet de Flandre occidentale cité par l'agence Belga, précisant que ces hommes étaient en bonne santé. La police avait été avertie de la présence de migrants dans ce camion, qui était en route vers le port de Zeebruges, selon cette source.La Belgique est une voie de passage très empruntée par les migrants et les réseaux de trafiquants qui cherchent à tirer profit de sa proximité du Royaume-Uni.La police a arrêté mardi trois hommes d'origine irakienne soupçonnés de trafic d'être humains dans une camionnette sur un parking de Gand qui transportait 16 personnes, selon le parquet d'Anvers.Trente-neuf morts ont été retrouvés cette semaine près de Londres dans un camion frigorifique dont le conteneur était arrivé de Zeebruges. La police britannique a dans un premier temps indiqué que les victimes étaient chinoises mais il est possible que des Vietnamiens figurent parmi elles. Quatre personnes ont été arrêtées.Le parquet fédéral belge a ouvert une enquête parallèlement aux investigations britanniques.