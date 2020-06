Violences policières et racisme : “Black live matters”, 2000 personnes manifestent à Lille pour la 3ème fois en 5 jours

Pour la 3ème fois en 5 jours, un rassemblement "Black lives matter" a été organisé dans le centre-ville de Lille. Environ 1500 personnes ont défilé pour dénoncer "le racisme et les violences policières".

Sur les pancartes, comme les jours précédents, des mentions de George Floyd, Afro-américain mort après avoir été étouffé par un policier à Minneapolis ou Adama Traoré, jeune homme mort en 2016 après son interpellation dans le Val-d'Oise.

Une nouvelle fois, dès 15h, les manifestants ont tous posé un genou au sol, comme partout en France et dans le monde depuis quelques jours. Ils ont ensuite été dirigés par les forces de l'ordre en dehors du centre-ville, vers le quartier de Wazemmes. Avec des slogans parfois violents : "Urgence, urgence la police assassine !", "Police partout, justice nulle part"...

Reportage de Vincent Dupire, Sébastien Gurak et Amandine Maquet

"Un sondage disait récemment que 50% des policiers sont électeurs du Front national", affirme un manifestant. Donc on peut dire qu'on a une police au moins à 50% raciste".

Zied, Bouna, Adama, les noms de victimes de bavures refont surface, jusqu'à Malik Oussekine mort en 86. Dans le cortège beaucoup s'identifient à eux... "Moi, je suis plus contrôlé que d'autres, avance un autre. On fait avec mais... On sent vraiment que ce n'est pas justifié..."

Premiers tirs de lacrymogènes alors que les manifestants faisaient face à la police montée. C'est la cacophonie sur la marche à suivre pour le reste de la manif' bloquée rue du Maire André. #Lille #BLM #BlackLivesMatter #JusticePourAdama pic.twitter.com/oRmAc29ZmF — Julien Bouteiller (@j_bouteiller) June 6, 2020

Des face-à-face avec la police ont eu lieu vers 17h, avec notamment l'utilisation de gaz lacrymogène. Déjà jeudi soir, la marche avait été marquée par des heurts dans la soirée.

Des rassemblements se sont tenus dans la journée dans d'autres villes en France. La mort de George Floyd a soulevé une vague d'indignation dans le monde entier.