La visite de Macron lundi sur le site Toyota à Onnaing est confirmée

400 millions d'euros vont être investis à Toyota Onnaing

Le président de la République est attendu sur place à 13H00. Il doit visiter le site de production et rencontrer les salariés, selon le communiqué publié par l'Elysée.Toyota va investirdans son usine d'pour y assembler une nouvelle voiture en plus de la Yaris, a affirmé vendredi le quotidien économique Les Echos. Une source économique régionale a confirmé à l'AFP que l'annonce d'un tel investissement était prévue pour lundi, avecà la clé. Les Echos avancent le chiffre deSelon le journal, cet investissement vise à permettre au site d'accueillir la nouvelle plateforme du constructeur et l'annonce sera faite lundi par Emmanuel Macron, jour où doit également se tenir un comité central d'entreprise.Ce déplacement interviendra aussi le jour où le chef de l'Etat recevra à Versailles 140 PDG étrangers pour un sommet ("Choose France") sur l'attractivité de la France.Le constructeur japonais a annoncé son implantation dans le Nord il y a vingt ans, dans une région frappée par la fin de l'extraction houillère et de la sidérurgie. Plus de trois millions de véhicules sont sortis de cette usine, qui compte actuellement près deSur place, ces belles perspectives ont été accueillies avec beaucoup d'enthousiasme :