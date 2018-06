Vivez la nuit musicale de France 3 Hauts-de-France, vendredi 22 juin à partir de 1h du matin !

Une suite de programmes musicaux à vivre sur l'antenne de France 3 Hauts-de-France



à 1h05 : "PRISE DE SON" - Une émission de 45' de concerts rock, rap ou électro en live

Lexie T, rappeuse et beat-boxeuse nordiste / © France 3



à 1h55 : "ALEXANDRE NEVSKI", de Prokofiev - Un concert inédit de 80 minutes

à 3h15 : "BIENVENUE MAESTRO" - Un documentaire de 52 minutes réalisé par Georges Tillard

"Bienvenue maestro", la bande annonce

à 4h10 : "LES VIRTUOSES" - Un spectacle musical époustouflant de 80 minutes

Les Virtuoses : Piano Magic Comedy

Les meilleurs morceaux choisis et sélectionnés en Hauts-de-France pour le festival-référence desDécouvrez la pop électro des Amiénois d', le beatbox remonté de, le rock énervé de, la chanson élégante de, le rock psyché dunkerquois de, l'électro de, la musique acidulée desans oublier le DJ-set techno deEn prime, un guest depuis la gare Saint-Sauveur !+ d'infos : https://france3-regions.francetvinfo.fr/culture/musique/prise-son?r=hauts-de-france par l’Orchestre national de Lille dirigé parA 82 ans, c’est comme chef invité que Jean-Claude Casadesus a repris, le 15 février dernier, la baguette de l’Orchestre national de Lille. Il dirige pour ce concert la version cantate d’, suivi de deux oeuvres pour orchestre et choeurs de Brahms.Peu de gens ont une représentation juste de la tâche d’un directeur musical. Bien peu connaissent le fonctionnement d’un orchestre. A Lille, Jean-Claude Casadesus laisse un orchestre dont la réputation est excellente. Un nouveau chef s’avance sur la scène,Pendant un an, Georges Tillard l'a suivi au plus près de sa relation avec les musiciens, le répertoire et les publics nordistes. Il a su saisir ce qui au coeur du métier de chef d’orchestre, la rigueur, la sincérité et le travail qu’il faut accumuler pour faire naître le frisson du public.Capter la musique en train de naître nous bouleverse, car c’est un pur moment d’alchimie créatrice qui donne envie à un orchestre de suivre son chef, et au public de se laisser enchanter, en toute confiance.Un spectacle exceptionnel, entre musique et magie,Mathias et Julien Cadez sont deux frères qui ont la musique au bout des doigts et la magie dans le sang. Sur scène, ces deux pianistes et comédiens prennent un malin plaisir à jouer debout ou à faire apparaître des colombes.Un mix de musique, de magie moderne et de clowneries que nous vous invitons à découvrir !