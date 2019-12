Voici les 10 vidéos les plus vues en 2019 sur notre page Facebook

1. Le baigneur "fou" de Calais : 9,2 millions de vues



Le saviez-vous ? Avec ses plus de 686 000 abonnés, la page Facebook est la première page d'information régionale de France : devant La Voix du Nord, Ouest-France ou encore La Provence.Chaque jour, nous partageons avec vous le meilleur de ce qui fait l'actualité du Nord Pas-de-Calais : météo, photos, faits-divers, sport, politique, infos pratiques... Mais aussi des vidéos sous-titrées qui vous plaisent particulièrement. Informatives, drôles ou émouvantes : voici les 10 qui ont été les plus vues en 2019.L'histoire d'un Calaisien de 70 ans qui se baigne tous les jours dans la Manche depuis 15 ans. Pluie, neige, vent : rien ne l'arrête.11 septembre 2019. Un court reportage sur l'instauration d'une option "Langue des signes" dans un lycée de Valenciennes.Les mascottes de France 3 vous plaisent toujours autant.Un boulanger de Wancourt, petit village du Pas-de-Calais, risque de mettre la clé sous la porte. Alors qu'il doit déjà dépendre des Restos du cœurs à cause de son faible chiffre d'affaires, il doit désormais affronter la concurrence d'une boulangerie industrielle. Il lance un appel à l'aide.La première ligne droite de l'Enduropale du Touquet 2019. Ça va vite !1er avril. "Le grand bain" à Montreuil-sur-Mer. Une équipe 100% masculine de natation synchronisée qui se monte pour lutter contre les préjugés. Sur le modèle du film à succès.Une entreprise lilloise qui recycle des pneus. Original et écolo.Un chauffeur-livreur, héros d'une caméra cachée de l'humoriste Greg Guillotin - Nou, devient une "star" sur YouTube.L'histoire de Juliette, qui est aveugle et coiffeuse à Desvres (Pas-de-Calais). Après un très grave accident et malgré sa "différence", elle a continué d'aller de l'avant !24 avril. Des personnes sans-abri ont pu profiter pendant quelques jours à Lille d'une coupe de cheveux gratuite, par des coiffeurs bénévoles. Un geste de solidarité, et un peu de contact humain.